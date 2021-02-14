Франция

Хавбек парижского гранда получил повреждение в матче с Марселем.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти вслед за Неймаром и Анхелем ди Марией может пропустить первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

"Верратти тренировался, но он чувствует дискомфорт после удара, который он получил в игре с Марселем. Посмотрим, на его самочувствие во вторник", – приводит слова наставника парижского гранда Маурисио Почеттино TyC Sport.

Напомним, что ПСЖ и Барселона встретятся 16 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Марко Верратти высказывался о слухах вокруг контрактов Неймара и Киллиана Мбаппе.

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