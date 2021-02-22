Франция

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Франции.

В матче 26-го тура французского чемпионата Монако уверенно обыграл ПСЖ со счетом 2:0.

"Монегаски" открыли счет уже на шестой минуте поединка благодаря усилиями Софьяна Диопа. Такая же история повторилась в начале второго тайма — на 51-й минуте отметился Гильермо Марипан.

После 26 туров у ПСЖ 54 набранных очка и третье место в турнирной таблице Лиги 1, а у Монако 52 балла и четвертая строчка. У лидирующего Лилля 58 очков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.