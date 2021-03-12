Франция

Французский клуб нацелился на полузащитника Милана.

Пари Сен-Жермен собирается подписать полузащитника Милана Исмаэля Беннасера, утверждает издание Competition.

Манчестер Сити также был связан с 23-летним футболистом, но парижане близки к заключению сделки с итальянским клубом по схеме "игрок плюс деньги".

В этом сезоне Беннасер сыграл 20 матчей во всех турнирах за Милан, но пока что не отметился забитыми голами.

Ранее сообщалось, что клаусула игрока в размере 50 миллионов евро вступит в силу в 2021 году.

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