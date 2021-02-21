Испанец вернулся к важному матчу.
Браим Диас, Getty Images
21 февраля 2021, 11:01
В рамках 23-го тура итальянской Серии А состоится миланское Дерби, в котором Милан встретится с Интером.
Как сообщает Football Italia, фанаты Милана смогут увидеть на поле испанца Браима Диаcа, которыq восстановился после повреждения.
Не смогут помочь "россонери" Марио Манджукич и Исмаэль Беннасер, у которых травмы.
Заявка Милана выглядит следующим образом:
Вратари: А. Доннарумма, Д. Доннарумма, Татарушану.
Защитники: Калабрия, Далот, Габбиа, Эрнандес, Кьер, Калулу, Романьоли, Томори.
Полузащитники: Чалханоглу, Кастильехо, Диаc, Хауге, Кессье, Круньич, Мейте, Тонали, Салемакерс.
Нападающие: Ибрагимович, Леао, Ребич.
Матч Милан — Интер состоится 21-го февраля и начнется в 16:00 по киевскому времени.