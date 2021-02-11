"Россонери" продолжают подготовку к ближайшему поединку против Специи.
Симон Кьер, Getty Images
11 февраля 2021, 08:44
Милан продолжает подготовку к предстоящему поединку 22-го тура чемпионата Италии против Специи.
Как сообщает журналист Антонио Витиелло, полузащитник Исмаэль Беннасер восстановился после травмы и полноценно начал тренироваться в общей группе. В то же время частично к тренировкам в общей группе вернулся Симон Кьер.
Оба футболиста получили мышечные повреждения в конце января.
Ближайший матч Милан проведет против Специи. Игра состоится 13 февраля в 21:45 по киевскому времени.