Франция

Новое соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до лета 2025 года.

ПСЖ на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Хуаном Бернатом.

Новое соглашение с 28-летним испанским футболистом рассчитано до лета 2025 года.

Бернат перебрался в ПСЖ в 2018 году. В сентябре прошлого года испанец получил серьезную травму — разрыв крестообразной связки колена, после чего на поле не появлялся.

До получения травмы Бернат успел провести за парижан всего лишь три поединка в Лиге 1.

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