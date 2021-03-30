Парижане не собираются продлевать соглашение с полузащитником.
Юлиан Дракслер, getty images
30 марта 2021, 22:18
Пари Сен-Жермен решил отпустить Юлиана Дракслера в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Николо Шира.
Французский клуб решил не продлевать соглашение с полузащитником — его контракт истекает уже эти летом.
В текущем сезоне Дракслер провел 20 поединков, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что Юлиан Дракслер собирается объявить новый клуб уже в этом месяце.