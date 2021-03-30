Франция

Парижане не собираются продлевать соглашение с полузащитником.

Пари Сен-Жермен решил отпустить Юлиана Дракслера в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Николо Шира.

Французский клуб решил не продлевать соглашение с полузащитником — его контракт истекает уже эти летом.

В текущем сезоне Дракслер провел 20 поединков, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Юлиан Дракслер собирается объявить новый клуб уже в этом месяце.