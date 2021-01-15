Франция

Футболист пока останется в ПСЖ.

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер не намерен покидать клуб до завершения контракта.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, немец отработает контракт до конца, а уже в марте объявит свой новый клуб.

К слову, контракт 27-летнего футболиста с парижанами рассчитан до лета 2021 года.

Некоторые СМИ связывают немецкого футболиста с лондонским Арсеналом и Лидсом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен приобрести Деле Алли у Тоттенхэма.

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