Футболист пока останется в ПСЖ.
Юлиан Дракслер, Getty Images
15 января 2021, 15:55
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер не намерен покидать клуб до завершения контракта.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, немец отработает контракт до конца, а уже в марте объявит свой новый клуб.
К слову, контракт 27-летнего футболиста с парижанами рассчитан до лета 2021 года.
Некоторые СМИ связывают немецкого футболиста с лондонским Арсеналом и Лидсом.
Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен приобрести Деле Алли у Тоттенхэма.
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