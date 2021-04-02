Французский вингер может сменить клубную прописку.
Флориан Товен, getty images
02 апреля 2021, 20:59
Четыре клуба сразятся за вингера Марселя Флориана Товена, сообщает французское издание L`Equipe.
Речь идет о Милане, Лестере, Севилье и Кристал Пэлас, который заинтересовался футболистом лишь недавно.
Французский вингер, контракт которого с Марселем истекает уже этим летом, в этом сезоне провел 37 матчей, в которых отметился восемью голами и девятью ассистами.
Напомним, что руководство Марселя хочет оставить футболиста, продлив с ним контракт до 2025 года.