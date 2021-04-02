Франция

Французский вингер может сменить клубную прописку.

Четыре клуба сразятся за вингера Марселя Флориана Товена, сообщает французское издание L`Equipe.

Речь идет о Милане, Лестере, Севилье и Кристал Пэлас, который заинтересовался футболистом лишь недавно.

Французский вингер, контракт которого с Марселем истекает уже этим летом, в этом сезоне провел 37 матчей, в которых отметился восемью голами и девятью ассистами.

Напомним, что руководство Марселя хочет оставить футболиста, продлив с ним контракт до 2025 года.