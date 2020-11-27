Италия

Технический директор Милана Паоло Мальдини обьяснил интерес к полузащитнику Марселя Флориану Товену.

Паоло Мальдини не сомневается в футбольных способностях Флориана Товена, но при этом считает, что его приобретение будет выгодно Милану с экономической точки зрения.

"У Товена скоро заканчивается контракт, поэтому этот игрок интересен с экономической точки зрения, – цитирует L'Equipe со ссылкой на Telefoot технического директора Милана. – К тому же он футболист высокого уровня".

"В команде нужны опытные игроки, которые не только служат примером для подражания для молодежи, но и в нужный момент не боятся брать ответственность на себя. Товен как раз из таких".

Ранее сообщалось, что Марсель готов продать Товена за 30 миллионов евро.

27-летний вингер в нынешнем сезоне сыграл за Марсель 9 матчей в Лиге 1 и отметился тремя голами и пятью ассистами.

Чемпион мира в составе национальной сборной Франции (10 матчей, 1 гол) на клубном уровне выступал за Гренобль (3 матча во всех турнирах, 0 голов), Бастию (50, 10), Ньюкасл (16, 1) и Марсель (243, 81).

Его нынешний контракт с Марселем заканчивается 30 июня 2021 года.