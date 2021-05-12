Франция

25-летний француз получил бан на три поединка и еще один матч условно.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе получил трехматчевую дисквалификацию плюс один матч условно после матча 36-го тура Лиги 1 против Ренна (1:1). Об этом сообщает официальный сайт французского чемпионата.

Напомним, 25-летний француз получил красную карточку в концовке матча на 87-й минуте за грубый подкат против Жереми Доку.

Плюс ко всему, футболист покидая поле, назвал игроков Ренна "кучкой геев", за что мог получить более длительную дисквалификацию.

Таким образом, Кимпембе пропустит полуфинал Кубка Франции против Монпелье (12 мая) и матч Лиги 1 с Реймсом (16 мая). Третьим матчем будет финал Кубка (19 мая), а если парижане уступят Монпелье, то Преснель пропустит игру с Брестом (23 мая).