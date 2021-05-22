Франция

Французский клуб хочет подписать вингера Сассуоло.

Лион собирается подписать вингера Сассуоло Жереми Бога в ближайшее трансферное окно, сообщает Le10Sport.

В конце этого сезона французский клуб будет вынужден отпустить Мемфиса Депая на правах свободного агента, а потому ищет усиление атакующей линии.

В текущем сезоне Серии А Жереми Бога провел 26 поединков, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийского вингера в 22 миллиона евро.