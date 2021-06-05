Франция

Парижский клуб сделал более заманчивое предложение по контракту, чем "блаугранас".

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум покинет Ливерпуль свободным агентом этим летом и пока его будущее остается неопределенным. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в услугах 30-летнего хавбека заинтересованы Барселона и ПСЖ, причем руководство французского клуба намерено перехватить футболиста у "блаугранас".

Также отмечается, что парижане сделали более выгодное предложение по личному контракту, чем Барселона и сам футболист намерен перебраться в Париж.

Ранее СМИ сообщали о том, что Барселона уже имеет устную договоренность с игроком, предложив ему трехлетний контракт.

В минувшем сезоне Вейналдум провел 51 поединок, в которых смог отметиться тремя забитыми голами.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.