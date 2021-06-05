Специалисту комфортно работать в национальной команде.
Дидье Дешам, Getty Images
05 июня 2021, 23:23
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что был бы рад подписать новый контракт с командой.
"Мне здесь очень хорошо. Я действительно счастлив работать с этими футболистами, я в восторге.
Возможно, продолжу тут работать и после 2022 года – с согласия руководства. Очень хотел бы этого. Уверяю, я здесь – и задержусь еще на некоторое время", — рассказал Дешам.
Напомним, Дешам возглавил сборную Франции в 2012 года. С тех пор команда с наставником сумела выиграть чемпионат мира 2018 года.
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