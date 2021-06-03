ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Андрея Шевченко примут чемпионов мира в Киеве на НСК Олимпийский.

Исполнительный комитет УАФ на своем очередном заседании утвердил место проведения отборочного поединка чемпионата мира 2022 года между сборными Украины и Франции. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Матч пятого тура группы D в отборе ЧМ-2022 пройдет 4 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, команда Андрея Шевченко начала отборочную кампанию с трех ничьих со счетом 1:1 — с Францией, Финляндией и Казахстаном.

Также во время сентябрьского сбора "сине-желтые" сыграют в гостях против Казахстана (1 сентября) и Чехии (9 сентября).

Отметим, что сегодня, 3 июня, состоится товарищеский матч Украина — Северная Ирландия. Начало игры в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.