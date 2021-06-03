Другое

Последние, кто забивал в ворота команды Дешама — подопечные Андрея Шевченко.

Благодаря победе над Уэльсом в контрольном поединке в преддверии чемпионата Европы-2020 (3:0), сборная Франции сумела не только уверенно начать заключительный этап своей подготовки перед международным форумом, но и впервые за долгое время умела установить положительную серию из своих выступлений.

Франция — Уэльс 3:0 Видео гола и обзор матча

Речь идет о том, что "Les Bleus" сумели добиться трех кряду "сухих" результатов впервые с августа-октября 2017-го, повторив тем самым свой лучший результат выступлений под руководством Дидье Дешама, о чем сообщил статистический портал Opta.

В удачную серию, помимо игры против Уэльса, вошли встречи с Казахстаном (2:0) и Боснией и Герцеговиной (1:0).

При этом, примечательным фактом является то, что последним, кто сумел отличиться голом в воротах сборной Франции, была сборная Украины в стартовом матче отбора на чемпионат мира-2022 (1:1).

Свой следующий контрольный поединок сборная Франции также проведет дома, сыграв против Болгарии, где имеет все шансы обновить рекорд своих выступлений при Дешаме.