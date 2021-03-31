ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Дидье Дешама добыли минимальную победу в Сараево.

В Сараево сборная Боснии и Герцеговины принимала Францию. Напомним, что это соперники нашей сборной по групповому этапу отбора ЧМ-2022.

Красивой игры не получилось. Французы на минимальных оборотах атаковали, а хозяева пытались подловить соперника на ошибке или на контратаке. Как итог, команды нанесли в створ ворот по два удара за 90 минут.

Боснийцы имели стопроцентный шанс в первом тайме, когда Ахмедходжич расстреливал ворота Франции после подачи с углового, но Льорис продемонстрировал чудеса вратарского мастерства и реакции. А вот французы своим шансом воспользовались сполна. На 60-ой минуте прошел кросс с фланга от Рабьо, а Гризманн успешно пробил головой. 0:1.

У хозяев было несколько моментов, чтобы отыграться, но ни один из них не закончился неприятностями для Льориса. Как итог, "Ле Блё" минимально побеждают в Сараево и на четыре балла отрываются от Украины, которая умудрилась потерять очки в матче с казахами.

Следующий тур пройдет аж после Евро — 1 сентября. В туре номер четыре эти сборные вновь сыграют между собой, но уже в Париже.

Босния и Герцеговина — Франция 0:1

Гол: Гризманн, 60

Босния: Шехич — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Саничанин — Тодорович, Пьянич, Хаджиахметович, Цимирот, Колашинац — Джеко, Крунич

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Коман (Жиру, 59), Погба, Рабьо, Лемар — Гризманн, Мбаппе

Предупреждения: Хаджикадунич, 15, Хаджиахметович, 69 — Варан, 51, Лемар, 66