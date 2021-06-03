Испания

Нападающий "сливочных" высказался о своем соотечественнике.

Нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема поделился мыслями о возможном переходефорварда ПСЖ Килиана Мбаппе в "королевский" клуб.

"Он был бы желанным игроком в Реале. Килиан обладает соответствующим мастерством, он потрясающий игрок.

Мне довелось потренироваться с ним. Он — невероятный нападающий с очень высокой скоростью", – сказал француз.

Напомним, что Бензема не смог забить с пенальти в первом матче за Францию за 5 лет и 7 месяцев.