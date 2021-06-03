Нападающий "сливочных" высказался о своем соотечественнике.
Карим Бензема, getty images
03 июня 2021, 10:26
Нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема поделился мыслями о возможном переходефорварда ПСЖ Килиана Мбаппе в "королевский" клуб.
"Он был бы желанным игроком в Реале. Килиан обладает соответствующим мастерством, он потрясающий игрок.
Мне довелось потренироваться с ним. Он — невероятный нападающий с очень высокой скоростью", – сказал француз.
Напомним, что Бензема не смог забить с пенальти в первом матче за Францию за 5 лет и 7 месяцев.