Франция

Футболист заявил, что всегда сравнивал себя с лучшими.

Нападающий сборной Фринции и ПСЖ Килиан Мбаппе обозначил место Криштиану Роналду и Лионеля Месси в истории футбола.

"Если вы говорите себе, что у вас все получится лучше, чем у Роналду и Месси, это выше эгоизма или решимости — это недостаток осознанности. Эти игроки бесподобны. Они нарушили все законы статистики. У них было 10-15 экстраординарных лет карьеры.

Вы всегда сравниваете себя с лучшими, точно так же, как пекарь сравнивает себя с лучшими пекарями вокруг себя. Кто делает лучший круассан, лучший шоколадный торт? Я смотрю матчи других великих игроков, чтобы увидеть, что они делают.

Я знаю, как сделать определенные вещи, но может ли другой игрок тоже это сделать? Думаю, другие игроки тоже смотрят на меня. Это подталкивает футболистов к повышению уровня своей игры. Месси стал лучше благодаря Роналду, а Роналду — благодаря Месси", — сказал Мбаппе в интервью Esquire.

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