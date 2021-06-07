В число 11 лучших попали пять игроков из чемпионского состава Лилля.
Килиан Мбаппе, Getty Images
07 июня 2021, 19:38
Французская Лига 1 опубликовала символическую сборную минувшего сезона-2020/21.
Лучшие 11 футболистов чемпионата Франции были выбраны с помощью голосования среди болельщиков.
По итогам голосования, в число лучших 11 вошли сразу пять футболистов из чемпионского состава Лилля, который смог опередить ПСЖ на одно очко после 38 матчей.
Вратарь: Майк Меньян (Лилль).
Защитники: Джонатан Клауса (Ланс), Маркиньос (ПСЖ), Жозе Фонте (Лилль), Рейнилдо Мандава (Лилль).
Полузащитники: Лукас Пакета (Лион), Бенжамен Андре (Лилль), Орельен Тчуамени (Монако).
Нападающие: Мемфис Депай (Лион), Бурак Йылмаз (Лилль), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Напомним, лучшим бомбардиром Лиги 1 стал Мбаппе, который смог забить 27 голов, а лучшим ассистентом — Депай, на счету которого 12 ассистов.