Франция

В число 11 лучших попали пять игроков из чемпионского состава Лилля.

Французская Лига 1 опубликовала символическую сборную минувшего сезона-2020/21.

Лучшие 11 футболистов чемпионата Франции были выбраны с помощью голосования среди болельщиков.

По итогам голосования, в число лучших 11 вошли сразу пять футболистов из чемпионского состава Лилля, который смог опередить ПСЖ на одно очко после 38 матчей.

Вратарь: Майк Меньян (Лилль).

Защитники: Джонатан Клауса (Ланс), Маркиньос (ПСЖ), Жозе Фонте (Лилль), Рейнилдо Мандава (Лилль).

Полузащитники: Лукас Пакета (Лион), Бенжамен Андре (Лилль), Орельен Тчуамени (Монако).

Нападающие: Мемфис Депай (Лион), Бурак Йылмаз (Лилль), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Напомним, лучшим бомбардиром Лиги 1 стал Мбаппе, который смог забить 27 голов, а лучшим ассистентом — Депай, на счету которого 12 ассистов.