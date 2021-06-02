Франция

Окончательное решение должно быть утверждено 3 июня.

Профессиональная футбольная лига Франции намерена сократить число участников Лиги 1 с сезона-2023/24. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, за сокращение участников высшего дивизиона Франции с 20 до 18 клубов выступили более половины команд чемпионата.

Если изменения будут приняты, то по итогам сезона-2022/23 Лигу 1 покинут сразу четыре команды, а поднимутся только два клуба. Окончательно решение по данному вопросу должно быть принято в четверг, 3 июня.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом Лиги 1 стал Лилль, опередивший ПСЖ на один балл. Тройку лучших команд замкнул Монако с отставанием от лидера в пять очков.