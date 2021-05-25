Франция

Лучшим футболистом чемпионата Франции со средней оценкой 7,7 стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Стала известна символическая сборная сезона французской Лиги 1 по версии авторитетного портала WhoScored.

Лучшим футболистом чемпионата Франции стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который получил среднюю оценку в 7,7 балла, ставший лучшим бомбардиром Лиги 1, забив 27 голов в 31 матче.

Второе и третье места между собой поделили два форварда — Мемфис Депай и Анди Делор из Лиона и Монпелье соответственно. Они получили оценку в 7,6 балла.

Отметим, что в сборной сезона не нашлось места для Неймара из ПСЖ, занявшего второе место в чемпионате, уступив чемпионский титул Лиллю.

Ранее была опубликована команда сезона по версии Союза профессиональных футболистов Франции.