Франция

Клуб усилился 18-летним футболистом.

Французский ПСЖ усилился молодым нападающим Самуэлем Нуаро-Дауриа, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 18-летним Нуаро-Дауриа подписан до 2024 года.

Футболист — воспитанник клуба, однако до этого не имел профессионального контракта. Он находится в системе клуба с 2018 года и поиграл в командах U-17 и U-19.

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