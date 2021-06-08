Франция

Сообщается, что хавбек мерсисайдского клуба предпочел Испании Францию.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум определился с переходом в другой клуб.

По информации в Twitter журналиста Фабрицио Романо, нидерландский хавбек подписал контракт с парижским грандом до 2024 года.

Сообщается, что сегодня футболиста ожидают медицинские процедуры, необходимые для завершения трансфера.

Ранее сообщалось, что ПСЖ перехватил Вейналдума из рук Барселоны более выгодным контрактом, по котором игрок будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год.