Северная Америка

Аргентинский нападающий будет выступать в МЛС.

Лисандро Лопес подписал соглашение с представителем МЛС Атлантой Юнайтед на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.

"Лисандро — ветеран-бомбардир, который усилит нашу атаку, и мы рады добавить в наш клуб игрока с его опытом и качествами", — сказал вице-президент и технический директор Карлос Боканегра. "Он привнесет в лидерство и менталитет победителя, что он окажет положительное влияние на молодых игроков".

37-летний Лопес присоединился к Атланте, сыграв более 600 профессиональных матчей и забив 244 гола на клубном уровне, а также проведя семь матчей за сборную Аргентины (1 гол).

Он выиграл пять чемпионских титулов и пять кубков за 18-летнюю карьеру в Аргентине, Португалии, Франции, Катаре и Бразилии.

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