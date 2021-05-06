Италия

Голкипер "волков" пропустит концовку нынешнего сезона Серии А.

Вратарь Ромы Пау Лопес выбыл на длительный срок из-за травмы и больше не сыграет в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Football-Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

26-летний испанец получил повреждение в первом полуфинальном матче Лиги Европы против Манчестер Юнайтед (2:6).

По информации источника, голкиперу потребуется операция на травмированном плече, из-за чего он будет вынужден пропустить около трех месяцев. Хирургическая процедура намечена на субботу, 8 мая.

Также отмечается, что травма может негативно сказаться на его карьере, так как Рома искала нового вратаря на замену 26-летнему испанцу.

Лопес перебрался в Рому из Бетиса летом 2019 года за 23,5 млн евро и с тех пор провел за "волков" 76 матчей. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.