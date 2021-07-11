Франция

Экс-капитан "сливочных" мечтает об очередной победе в Лиге чемпионов.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос поделился мыслями об амбициях парижского гранда.

"Больше всего я заметил в этом клубе его силу, жажду победы, которую испытывают игроки. Они уже играли в финале Лиги чемпионов. Они очень близки к тому, чтобы выиграть турнир, и это то, что меня привлекает.

Это может быть идеальный союз. Если я смогу внести в него свой вклад, это будет для меня замечательно. Это мечта — думать о победе в пятой моей Лиге чемпионов и первой нашей Лиге чемпионов", — сказал испанец.

35-летний футболист, после официальной процедуры подписания необходимых бумаг, дал свой первый комментарий уже в статусе футболиста "красно-синих".

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