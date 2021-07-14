Нападающий может перебраться в чемпионат Франции.
Майрон Боаду, getty images
14 июля 2021, 19:59
Монако ищет варианты усиления атакующей линии в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает Algemeen Dagblad, "монегаски" близки к подписанию нидерландского нападающего Майрона Боаду.
Источник также утверждает о том, что в чемпионат Франции переберется другой игрок АЗ — Келвин Стенгс. Им интересуется Ницца.
Отметим, что в минувшем сезоне нидерландский нападающий отметился 15 голами и двумя результативными передачами за 38 матчей.
Напомним, что Майрон Боаду и Келвин Стенгс в прошлом году входили в список интересов Барселоны, но до предложений дело не дошло.