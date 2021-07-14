Франция

Нападающий может перебраться в чемпионат Франции.

Монако ищет варианты усиления атакующей линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Algemeen Dagblad, "монегаски" близки к подписанию нидерландского нападающего Майрона Боаду.

Источник также утверждает о том, что в чемпионат Франции переберется другой игрок АЗ — Келвин Стенгс. Им интересуется Ницца.

Отметим, что в минувшем сезоне нидерландский нападающий отметился 15 голами и двумя результативными передачами за 38 матчей.

Напомним, что Майрон Боаду и Келвин Стенгс в прошлом году входили в список интересов Барселоны, но до предложений дело не дошло.