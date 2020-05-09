Италия

Нидерландский клуб определился со стоимостью молодого игрока.

Милан продолжает следить за нападающим АЗ Майроном Боаду и попытается подписать его следующим летом.

Препятствием в осуществлении этого трансфера может стать стоимость молодого форварда. Как сообщает портал CalcioMercato, АЗ хочет выручить за своего игрока не менее 25 млн евро.

Действующий контракт Боаду с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 39 поединков в футболке АЗ, забив 20 голов и совершив 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что в подписании Боаду также заинтересована Барселона.

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