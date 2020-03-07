Италия

"Россонери" хотят подписать нидерландского форварда.

Нападающий АЗ Майрон Боаду попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calcio Mercato.

Итальянский клуб следит за выступления молодого форварда и попытается заполучить его следующий летом. "Россонери" уверены, что хорошие отношения с агентом Мино Райолой позволят им договориться о трансфере 19-летнего игрока.

Действующий контракт Боаду с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне нидерландский нападающий провел 38 поединков в футболке АЗ, забив 20 голов и совершив 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Милан также проявляет интерес к защитнику Лейпцига Дайо Упамекано.

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