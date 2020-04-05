Испания

Каталонцы собираются усилить атаку нидерландскими игроками.

Барселона внимательно наблюдает за прогрессом Дониэла Малена, Майрона Боаду и Калвина Стенгса, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы собираются омолодить состав, ища альтернативы Лаутаро Мартинесу в линии нападения.

Портал Transfemarkt оценивает Майрона Боаду и Калвина Стенгса в 20 миллионов евро, а Дониэла Малена в 28 миллионов евро.

Напомним, что на нападающего ПСВ также претендует Реал, а к Боаду проявляет интерес Милан.

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