Франция

Вильям Салиба сменил АПЛ на французскую Лигу 1.

Защитник лондонского Арсенала Вильям Салиба продолжит свою карьеру в составе Марселя. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Арендное соглашение с 20-летним французом рассчитано на один сезон. При этом у французского клуба не будет права на выкуп футболиста.

Минувшей зимой Салиба перебрался в Ниццу на правах аренды. В прошедшем сезоне он провел за французский клуб провел 22 поединка, забив один гол.

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