Вильям Салиба сменил АПЛ на французскую Лигу 1.
Вильям Салиба (слева), ФК Марсель
15 июля 2021, 21:41
Защитник лондонского Арсенала Вильям Салиба продолжит свою карьеру в составе Марселя. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Арендное соглашение с 20-летним французом рассчитано на один сезон. При этом у французского клуба не будет права на выкуп футболиста.
Минувшей зимой Салиба перебрался в Ниццу на правах аренды. В прошедшем сезоне он провел за французский клуб провел 22 поединка, забив один гол.
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