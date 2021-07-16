Франция

В этой экипировке чемпион Лиги 1 будет выступать в сезоне-2021/22.

Лилль на своем официальном сайте представил выездной комплект формы на предстоящий сезон-2021/22.

Футболки в новой экипировке от технического спонсора "догов" выполнены в белом цвете с оранжевыми и золотистыми вставками, которые, скорее всего, относятся к чемпионству клуба в прошлом сезоне.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Лилль стал чемпионом Лиги 1, опередив ПСЖ на одно очко.

Отметим, что старт нового сезона Лиги 1 стартует в августе и Лилль начнет его с новым наставником Жоселеном Гурвеннеком.

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