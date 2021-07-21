Франция

Килиан Мбаппе сядет за стол переговоров в боссами французского клуба.

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ.

Как сообщает издание As, француз уже завтра, 22 июля, вернется в расположение ПСЖ после отпуска и в ближайшее время начнет переговоры с руководством парижан о продолжении сотрудничества.

Ранее была информация, что Мбаппе не видит будущего в ПСЖ из-за плохих выступлений французского клуба в Лиге чемпионов.

Отметим, нынешний контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне Мбаппе провел в составе ПСЖ 31 матч в Лиге 1, отметившись 27 голами и отдав семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия подписала футболиста ПСЖ.

