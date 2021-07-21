Килиан Мбаппе сядет за стол переговоров в боссами французского клуба.
Килиан Мбаппе. Фото Getty Images
21 июля 2021, 10:42
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ.
Как сообщает издание As, француз уже завтра, 22 июля, вернется в расположение ПСЖ после отпуска и в ближайшее время начнет переговоры с руководством парижан о продолжении сотрудничества.
Ранее была информация, что Мбаппе не видит будущего в ПСЖ из-за плохих выступлений французского клуба в Лиге чемпионов.
Отметим, нынешний контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года.
В прошлом сезоне Мбаппе провел в составе ПСЖ 31 матч в Лиге 1, отметившись 27 голами и отдав семь голевых передач.
Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия подписала футболиста ПСЖ.