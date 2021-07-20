Абдулайе Камара продолжит карьеру в Бундеслиге.
Абдулайе Камара, фото ФК Боруссия Д
20 июля 2021, 12:58
Абдулайе Камара подписал долгосрочный контракт с Боруссией Д — сообщил официальный сайт "шмелей".
16-летний опорный полузащитник в минувшем сезоне регулярно тренировался с первой командой ПСЖ.
"Камара — молодой и очень талантливый футболист, – сказал глава трансферного департамента Боруссии Себастьян Кель. – Думаю, что в нашей команде он сможет полностью раскрыть свой потенциал".
Ранее сообщалось, что Боруссия Д отклонила предложение Челси по Эрлингу Холанду.