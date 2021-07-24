Футболист сменил Англию на Францию.
Марио Лемина, Getty Images
24 июля 2021, 18:53
Французская Ницца объявила о переходе в клуб полузащитника английского Саутгемптона Марио Лемина.
Сумма трансфера составила порядка 5,5 миллионов евро с учетом различных бонусов. О длительности контракта не сообщается.
В минувшем сезоне 27-летний габонец выступал за лондонский Фулхэм на правах аренды, с которым вылетел в Чемпионшип.
Также Лемина выступал за Марсель, туринский Ювентус, Лорьян и Галатасарай.
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