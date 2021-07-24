Франция

Футболист сменил Англию на Францию.

Французская Ницца объявила о переходе в клуб полузащитника английского Саутгемптона Марио Лемина.

Сумма трансфера составила порядка 5,5 миллионов евро с учетом различных бонусов. О длительности контракта не сообщается.

В минувшем сезоне 27-летний габонец выступал за лондонский Фулхэм на правах аренды, с которым вылетел в Чемпионшип.

Также Лемина выступал за Марсель, туринский Ювентус, Лорьян и Галатасарай.

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