Ницца подписала полузащитника АЗ Кэлвина Стенгса. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

🚨 OGC Nice is pleased to announce the arrival of Dutch winger: Calvin Stengs from AZ Alkmaar!



➡️ https://t.co/4b5dE9G6A7



🔴⚫ pic.twitter.com/BOjawkeEMR