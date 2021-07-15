Франция

Вингер сборной Нидерландов продолжит карьеру во Франции.

Ницца подписала полузащитника АЗ Кэлвина Стенгса. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

🚨 OGC Nice is pleased to announce the arrival of Dutch winger: Calvin Stengs from AZ Alkmaar!



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🔴⚫ pic.twitter.com/BOjawkeEMR — OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) July 14, 2021

На официальных источниках французский клуб на разглашает никаких деталей трансфера.

В составе АЗ Стенгс провел 113 матчей, забил 24 мяча и отдал 24 результативные передачи. Так же в активе полузащитника семь матчей за национальную команду Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Монако нацелился на еще одну звезду АЗ.