Вингер сборной Нидерландов продолжит карьеру во Франции.
Кэлвин Стенгс. Фото Getty Images
15 июля 2021, 09:43
Ницца подписала полузащитника АЗ Кэлвина Стенгса. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
На официальных источниках французский клуб на разглашает никаких деталей трансфера.
В составе АЗ Стенгс провел 113 матчей, забил 24 мяча и отдал 24 результативные передачи. Так же в активе полузащитника семь матчей за национальную команду Нидерландов.
Ранее сообщалось, что Монако нацелился на еще одну звезду АЗ.