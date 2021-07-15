Ницца подписала полузащитника АЗ Кэлвина Стенгса. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

На официальных источниках французский клуб на разглашает никаких деталей трансфера.

В составе АЗ Стенгс провел 113 матчей, забил 24 мяча и отдал 24 результативные передачи. Так же в активе полузащитника семь матчей за национальную команду Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Монако нацелился на еще одну звезду АЗ.