Пабло Росарио продолжит карьеру в Лиге 1.
Фото ФК ПСВ
27 июля 2021, 15:28
ПСВ официально объявил о переходе полузащитника Пабло Росарио в Ниццу.
Во вторник, 27 июля, 24-летний полузащитник прибудет в расположение своей новой команды для подписания контракта.
Подробности сделки будут объявлены после официального представления футболиста.
В послужном списке Росарио 1 матч (0 голов) в составе национальной сборной Нидерландов и выступления за Алмере (40 матчей во всех турнирах, 7 голов) и ПСВ (120, 5).