Франция

Пабло Росарио продолжит карьеру в Лиге 1.

ПСВ официально объявил о переходе полузащитника Пабло Росарио в Ниццу.

Во вторник, 27 июля, 24-летний полузащитник прибудет в расположение своей новой команды для подписания контракта.

Подробности сделки будут объявлены после официального представления футболиста.

В послужном списке Росарио 1 матч (0 голов) в составе национальной сборной Нидерландов и выступления за Алмере (40 матчей во всех турнирах, 7 голов) и ПСВ (120, 5).