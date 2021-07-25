Италия

Ванда Нара, ведущая все дела Мауро Икарди, намерена устроить мужу возвращение в Серию А.

Жена и агент нападающего ПСЖ Марио Икарди обсуждает возможный трансфер своего мужа с руководством Ромы — сообщает Football Italia со ссылкой на информацию La Repubblica.

Бывший капитан Интера разочарован своей ролью в ПСЖ и считает, что возвращение в Италию поможет ему вернуться и в сборную Аргентины.

В переходе Мауро в Рому заинтересован еще один центрфорвард. Эдин Джеко давно мечтает о Ювентусе, и если Жозе Моуриньо получит Икарди, то не будет стараться удержать боснийца.

28-летний Икарди провел за национальную сборную Аргентины 8 матчей (1) гол, и с 2018 года не вызывался "альбиселести".

На клубном уровне Марио выступал за Сампдорию (33 матча во всех турнирах, 11 голов), Интер (219, 124) и ПСЖ (62, 33).