Италия

Римляне нацелились на аргентинского нападающего.

Рома рассматривает вариант ухода Эдина Джеко в текущее летнее трансферное окно и рассматривает кандидатов на замену.

Как сообщает издание Repubblica, римский клуб, в первую очередь, обратит внимание на форварда ПСЖ Мауро Икарди.

В подписании футболиста лично заинтересован новый главный тренер Ромы Жозе Моуриньо.

В прошлом сезоне форвард провел в составе парижан 20 игр в Лиге 1, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что на футболиста также претендует другой представитель чемпионата Италии — Ювентус.