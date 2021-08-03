Франция

Француз дождется окончания контракта с парижским клубом.

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает испанское издание Marca со ссылкой на Le Parisien, француз пока не планирует покидать ПСЖ. Однако, Мбаппе уже сообщил руководству клуба, что не планирует продлевать соглашение и летом 2022 года может бесплатно уйти в мадридский Реал.

Стоит отметить, что действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года.

Француз перешел в ПСЖ в 2017 году из Монако. В прошлом сезоне Мбаппе отыграл в 31 матче Лиги 1, забив 27 голов и отдав семь результативных передач.

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