Англия

Альфонс Ареола продолжит свою карьеру в составе "молотобойцев".

Вест Хэм на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем ПСЖ Альфонсом Ареола.

Арендное соглашение с 28-летним французом рассчитано до конца предстоящего сезона. В контракте прописана опция выкупа, которая будет действовать летом 2022 года.

Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Ареола выступал на правах аренды за Фулхэм, где провел 36 игр, в которых пропустил 48 мячей.

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