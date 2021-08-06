Франция

Бразилец хочет видеть своего товарища в Париже.

Вингер французского ПСЖ Неймар участвует в переговорах своего клуба с Лионелем Месси, который является свободным агентом.

Бразилец предложил Месси взять его 10 номер, под которым он выступал в Барселоне, если тот согласится на переход.

Однако Месси ответил отказом. Даже в случае, если он перейдет в ПСЖ, он не будет просить десятый номер.

Напомним, Месси начал свои шаги в Барселоне в 2000 году и с 2003 года выступал за основную команду. Вместе с каталонским клубом аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.