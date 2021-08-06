Президент Барселоны рассказал об условиях контракта, который предлагался звездному аргентинцу.
Жоан Лапорта, Барселона
06 августа 2021, 13:25
Накануне Барселона объявила о том, что многолетний лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси больше не будет выступать за каталонский клуб и перейдет в другую команду на правах свободного агента.
Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал об условиях контракта, который предлагался 34-летнему аргентинцу, а также прокомментировал слухи о возможном переходе Месси в Пари Сен-Жермен.
"Мы договорились с Месси о подписании пятилетнего контракта, но с выплатой ему двухлетней зарплаты. Лео согласился с условиями контракта, он их принял. Мы были убеждены, что это хорошее соглашение для финансового фэйр-плей, но... руководство Ла Лиги в итоге его не одобрило".
"Лео Месси пожал нам руку. Новый контракт был согласован. Заработная плата за два года, но выплата до 2026 года. Все согласовано на 100%, вчера надо было всего лишь подписать контракт. Но потом пришли правила Ла Лиги, и мы встретились с реальностью. Это стало холодным душем для всех нас".
"Переходит ли Месси в ПСЖ, и хотел бы я видеть его там? Я бы хотел видеть Месси в Барселоне. Спросите Лео... Я не знаю ничего о ПСЖ, но у него наверняка есть варианты продолжения карьеры. Желаем Лео всего наилучшего. Барселона — его дом", — заявил Лапорта на пресс-конференции.
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