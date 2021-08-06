Испания

Президент Барселоны рассказал об условиях контракта, который предлагался звездному аргентинцу.

Накануне Барселона объявила о том, что многолетний лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси больше не будет выступать за каталонский клуб и перейдет в другую команду на правах свободного агента.

Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал об условиях контракта, который предлагался 34-летнему аргентинцу, а также прокомментировал слухи о возможном переходе Месси в Пари Сен-Жермен.

"Мы договорились с Месси о подписании пятилетнего контракта, но с выплатой ему двухлетней зарплаты. Лео согласился с условиями контракта, он их принял. Мы были убеждены, что это хорошее соглашение для финансового фэйр-плей, но... руководство Ла Лиги в итоге его не одобрило".

"Лео Месси пожал нам руку. Новый контракт был согласован. Заработная плата за два года, но выплата до 2026 года. Все согласовано на 100%, вчера надо было всего лишь подписать контракт. Но потом пришли правила Ла Лиги, и мы встретились с реальностью. Это стало холодным душем для всех нас".

"Переходит ли Месси в ПСЖ, и хотел бы я видеть его там? Я бы хотел видеть Месси в Барселоне. Спросите Лео... Я не знаю ничего о ПСЖ, но у него наверняка есть варианты продолжения карьеры. Желаем Лео всего наилучшего. Барселона — его дом", — заявил Лапорта на пресс-конференции.

Joan Laporta: “Le deseo lo mejor a Leo. El Barça es su casa” pic.twitter.com/Zgun3BupIk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2021

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