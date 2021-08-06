Парижане бросят все силы на подписание аргентинца.
Поль Погба, getty images
06 августа 2021, 19:59
Пари Сен-Жермен всерьез нацелился на подписание Лионеля Месси, который является свободным агентом после ухода из Барселоны.
Как сообщает издание ESPN, в случае успешных переговоров с аргентинским нападающим, парижане откажутся от кандидатуры Поля Погба.
Источник утверждает, что Пари Сен-Жермен также верит, что им удастся сохранить Килиана Мбаппе в случае прихода Месси.
Соглашение французского полузащитника с Манчестер Юнайтед подходит к концу уже через год.
Напомним, что агент Поля Погба Мино Райола предложил своего клиента Ливерпулю.