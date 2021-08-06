Франция

Парижане бросят все силы на подписание аргентинца.

Пари Сен-Жермен всерьез нацелился на подписание Лионеля Месси, который является свободным агентом после ухода из Барселоны.

Как сообщает издание ESPN, в случае успешных переговоров с аргентинским нападающим, парижане откажутся от кандидатуры Поля Погба.

Источник утверждает, что Пари Сен-Жермен также верит, что им удастся сохранить Килиана Мбаппе в случае прихода Месси.

Соглашение французского полузащитника с Манчестер Юнайтед подходит к концу уже через год.

Напомним, что агент Поля Погба Мино Райола предложил своего клиента Ливерпулю.