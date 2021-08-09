Парижане хотят подписать бразильского полузащитника.
Каземиро, getty images
09 августа 2021, 00:15
Пари Сен-Жермен не останавливает работу на трансферном рынке и продолжает трудиться над усилением состава.
Как сообщает издание Diario Gol, парижане нацелились на полузащитника Реала Каземиро.
Источник утверждает, что Пари Сен-Жермен перейдет к активным действиям в том случае, если не удастся договориться с Полем Погба.
В прошлом сезоне бразильский полузащитник провел 46 поединков, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что Пари Сен-Жермен откажется от Поля Погба, если удастся подписать Лионеля Месси.