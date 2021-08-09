Франция

Парижане хотят подписать бразильского полузащитника.

Пари Сен-Жермен не останавливает работу на трансферном рынке и продолжает трудиться над усилением состава.

Как сообщает издание Diario Gol, парижане нацелились на полузащитника Реала Каземиро.

Источник утверждает, что Пари Сен-Жермен перейдет к активным действиям в том случае, если не удастся договориться с Полем Погба.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник провел 46 поединков, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что Пари Сен-Жермен откажется от Поля Погба, если удастся подписать Лионеля Месси.