Копа Америка

Полузащитник Бразилии прокомментировал игру соперников по финалу Копа Америка.

Грандиозный финал юнжноамериканского турнира Копа Америка приближается с неумолимой скоростью. Сборные Бразилии и Аргентины на поле легендарной арены Маракана напишут очередную страницу в истории своих взаимоотношений, а за пару дней до ответственного поединка полузащитник "пентакампеоне" Каземиро дал оценку игры соперников по предстоящей дуэли.

"Аргентина — это команда высочайшего уровня, а не история об одном конкретном игроке. Мы знаем о качествах, которыми обладает Лионель Месси. Он — великий футболист, без сомнений, но мы должны быть готовы противостоять абсолютно каждому игроку сборной Аргентины и уважать их всех.

В команде соперников есть не только Месси и Лаутаро Мартинес. Мы не имеем права сосредотачиваться только на них двоих. Да, у этих футболистов высочайший класс мастерства, но в финал вышла сборная Аргентины целиком, а не два отдельных футболиста.

Я восхищаюсь Месси, но Аргентина — это не только он. Впрочем, как и защита Бразилии — не только Каземиро", — с насмешкой подытожил футболист.

Напомним, что матч Аргентина — Бразилия состоится 11 июля, начало в 03:00 по киевскому времени.