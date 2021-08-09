Франция

Фредерик Антонетти высказался о возможном переходе звездного аргентинца в ПСЖ.

Пару дней назад каталонская Барселона объявила о прекращении сотрудничества с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Вероятнее всего, следующим клубом аргентинца будет французский ПСЖ. Президент Барселоны Жоан Лапорта также подтвердил информацию о том, что следующим клубом звездного футболиста станет французский гранд. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта Месси с ПСЖ.

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Наставник французского Метца Фредерик Антонетти высказался о потенциальном переходе Лионеля Месси во французскую Лигу 1, заявив, что аргентинец должен был заканчивать карьеру в Барселоне.

"Как сторонник пуризма, считаю, что Месси должен заканчивать свою карьеру в Барселоне. Лионель – это и есть Барселона. Но так было раньше", — цитирует тренера Метца Get French Football News.

К слову, ранее о потенциальном трансфере высказался наставник Бреста Мишель Дер Закарян, который не сдерживая эмоций заявил, что Месси возбуждает его как футболист.

Ранее сам Месси высказался о возможном продолжении карьеры в ПСЖ.