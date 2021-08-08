Франция

Аргентинский футболист, с большой долей вероятности, продолжит карьеру во Франции.

Пару дней назад каталонская Барселона объявила о прекращении сотрудничества с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

По информации СМИ в лидерах перегонов за Месси в первые дни были французский ПСЖ и Манчестер Сити.

Однако, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола признался, что Месси не перейдет в Манчестер из-за другого вектора работы клуба на трансферном рынке этим летом.

По информации некоторых источников, французский ПСЖ уже согласовал переход аргентинца. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта Месси с ПСЖ.

Эту информацию подтвердил президент Барселоны Жоан Лапорта, заявив, что Месси переберется во Францию, где будет выступать за ПСЖ.

"Месси перейдет в ПСЖ. Мне бы хотелось, чтобы он остался в Барселоне, но этого не будет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", — приводит слова Лапорты Tuttomercatoweb.

Напомним, Месси начал свои шаги в Барселоне в 2000 году и с 2003 года выступал за основную команду. Вместе с каталонским клубом аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Месси проведет пресс-конференцию на Камп Ноу.