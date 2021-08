Хорхе Месси, отец бывшего нападающего Барселоны Лионеля Месси, подтвердил, что его сын в ближайшее время станет игроком ПСЖ. Об этом сообщает Marca.

На вопрос, подпишет ли Месси контракт с парижским клубом сегодня, он ответил "Да", а на следующий вопрос о том, кто виноват в его уходе из каталонской команды, он ответил — "Спросите у Барселоны".

Ранее сообщалось, что соглашение 34-летнего аргентинца с французским клубом будет рассчитано на два сезона с возможностью продления до июня 2024-го. Его зарплата за сезон составит около 35 миллиона евро.

Сам Месси уже вылетел в Париж со своей семьей и в 16:00 он должен приземлиться в столице Франции. После этого футболист пройдет медосмотр и поставит свою подпись под контрактом с ПСЖ.

Lionel Messi here at Barcelona airport together with his family. He’ll be in Paris today afternoon. 🔴✈️ #Messi #PSG@DeporteslaSexta @mariagarridos 👇🏻🎥 pic.twitter.com/0V7ieWS88X